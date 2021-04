...

Beim Kellerbrand am Nachmittag des 15. April in einem Wohnblock an der Gubener Straße im Brandenburgischen Viertel von Eberswalde hat es entgegen ersten Angaben doch einen Verletzten gegeben. Das teilte Pressesprecherin Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost am 16. April mit.