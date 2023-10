Das Bündnis Unteilbar Eberswalde bittet für den 13. Oktober, 18.30 Uhr, zu einem „Abendlichen Picknick“ am Kirchhang.

Den Organisatoren des zwischen Marktplatz und Maria-Magdalenen-Kirche geplanten Treffens geht es nach eigenem Bekunden darum, ein Zeichen für Solidarität und Menschlichkeit in Eberswalde, Brandenburg und überall zu setzen. Mit der Veranstaltung protestiert das breit aufgestellte Bündnis Unteilbar Eberswalde gegen eine Kundgebung, die der Landesverband Brandenburg der Alternative für Deutschland unter dem Titel „Keine neuen Asylunterkünfte“ ebenfalls am 13. Oktober ab 19 Uhr am Markt abhält.

Neue Unterkunft für Geflüchtete geplant

Flüchtlinge in Eberswalde Haus am Stadtsee wird zur Wohnstätte für Geflüchtete Eberswalde In Eberswalde beabsichtigt die Kreisverwaltung Barnim, im ehemaligen Restaurant „Haus am Stadtsee“ Geflüchtete unterzubringen. Die Eberswalder Stadtverordneten hatten den Verkauf der außerhalb der Ortschaft an der Straße nach Sandkrug gelegenen Immobilie mit dieser Zweckbestimmung gebilligt. Im Aufruf der AfD heißt es, dass die Massenmigration neue Höhepunkte erreiche, obwohl von Bürgermeistern und Landräten darauf hingewiesen werde, dass viele Kommunen überlastet seien.