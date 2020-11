Inzwischen hängen an drei Stellen entlang der vielbefahrenen B 167 in der Barnimer Kreisstadt Transparente, auf denen zu Widerstand gegen die für Ende 2021 erwogene Schließung des Standortes Eberswalde von Thyssenkrupp Rothe Erde aufgerufen wird.

Die Kampfansage an die Geschäftsführung des Konzerns ist an der Einfahrt zum Werk selbst, am Sportzentrum Westend und am Metallzaun in der Eberswalder Straße 121 im Stadtteil Finow zu lesen.