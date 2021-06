Radfahrer und Fußgänger die in Eberswalde häufig auf dem Treidelweg unterwegs sind, können sich freuen. Ab Ende Juni werden sie die Brücke „Altes Heizwerk“ über den Finowkanal in Besitz nehmen. Das teilte die Pressestselle des Eberswalder Rathauses am Mittwoch mit. Damit werden die Bauma...