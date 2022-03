14-Jährige erpresst und ausgeraubt: Am Sonntagabend wurden Polizisten zu einem Imbiss in der Eisenbahnstraße gerufen. Dort waren mehrere Personen geraten, der zu eskalieren drohte. Nach ersten Erkenntnissen lag die Auseinandersetzung in einem Raub begründet. © Foto: Marco Marschall