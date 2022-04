Die Polizei in Bernau wendet sich mit Phantombildern an die Öffentlichkeit. Gesucht werden mehrere Täter, die im Februar und im März 2022 in Eberswalde (Finow) als Handtaschenräuber unterwegs waren. Dabei wählten sie ihre Opfer offensichtlich gezielt aus. Sie stahlen oder raubten in acht angezeigten Fällen in der Bewegung eingeschränkten Seniorinnen die Handtaschen oder Einkaufsbeutel. Mehrfach konnten die Taschen mit persönlichen Dokumenten wiedergefunden werden. Die Portemonnaies allerdings waren leer.