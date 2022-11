Paukenschlag für Pendler – und das ganz kräftig in den Nacken: Der RB24 wird voraussichtlich für ein weiteres Jahr nur eingeschränkt verkehren. Dies bestätigte die Deutsche Bahn der Stadt Eberswalde offenbar in einer Stellungnahme am Donnerstag (3. November). Bürgermeister Götz Herrmann (pa...