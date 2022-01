Am frühen Montagmorgen (24.01.) wurden im Treppenhaus des Eberswalder Bahnhofs zwei an die Wand geschmierte Hakenkreuze entdeckt. Die verfassungsfeindlichen Symbole wurden scheinbar in der Nacht von Sonntag zu Montag von Unbekannten dort hingeschmiert.

Die Hinterlassenschaften sind umgehend entfernt...