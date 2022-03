Eigenständigkeit in Gefahr! Die Kirchengemeinde Friedersdorf (Oder-Spree) zeigt mit einem Banner „Kirche im Dorf lassen“ an der Barockkirche ihren Protest gegen die geplante Zwangsfusionierung. In Brandenburg wurden bereits 40 Kirchen mit diesen Bannern versehen. In ihrem Internetauftritt hat die Initiative bereits angekündigt, dass die beteiligten Kirchengemeinden entsprechende Anordnungen der Kirchenleitung nicht befolgen und sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen Zwangsfusionen wehren werden. © Foto: Matthias Lubisch/dpa