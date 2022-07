Die Richtkrone hängt am Kran und schwebt hoch über der Baustelle an der Kyritzer Straße 17 in der Barnimer Kreisstadt, auf der es nach Holz und nach Bratwürsten riecht. Seit November vorigen Jahres wird der Neubau auf der einstigen Brachfläche in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Schwärzesee...