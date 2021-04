Trotz Corona und der pandemiebedingten Einschränkungen, die Barnimer Kreisstadt konnte in der Krise zulegen. Eberswalde ist seit Ende 2020 um gut 70 Einwohner gewachsen. Waren per 31. Dezember 42.067 Bürger mit Hauptwohnsitz in Eberswalde gemeldet, so waren es per 31. März dieses Jahres 42.141. D...