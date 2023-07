Hans Mai hat am 27. Juni 2023 zum letzten Mal als Stadtverordneter an einer Parlamentssitzung in Eberswalde teilgenommen. Bereits am 13. Juni 2023 war von ihm zum letzten Mal eine Zusammenkunft des Fachausschusses für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt geleitet worden. Zum 31. August 2023 legt der...