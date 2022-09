Aus der Bestattungskultur ist der Ruheforst in Eberswalde nicht mehr wegzudenken. Er bietet eine Alternative zu den herkömmlichen Grab- und Urnenstätten, wie sie zum Beispiel auf dem Eberswalder Waldfriedhof zu finden sind. Jährlich finden 120 – 170 Verstorbene im Gelände an der Angermünder C...