„Es ist noch nicht vorbei“, ruft Siegfried Dombrowski seinen Kollegen zu. Und versucht so, ihnen den Abschied nicht so schwer zu machen. Dombrowski geht nach gut 37 Jahren Dienstjahren im Zoo in den Ruhestand. Aber: Er komme wieder, verspricht der 65-Jährige dem Team um seinen Chef Bernd Hensch...