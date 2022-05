Eine zentrale Veranstaltung zum Tag der Befreiung werde es am Ehrenmal auf dem Waldfriedhof in diesem Jahr nicht geben, hatte Johan Bodnar, Pressesprecher der Stadtverwaltung von Eberswalde, auf Anfrage mitgeteilt. Wegen des Angriffskrieges in der Ukraine müsse der 8. Mai diesmal anders begangen we...