Auf Tuchfühlung: Lehrerin Tatjana Biermann, Milana Nesteruk (9), Jasmin Scholz (10) und Schulleiter Marcel Miserius (von links) freuen sich auf den Förderkurs für Schulkinder aus der Ukraine, der am 2. Mai an der Karl-Sellheim-Schule in Eberswalde beginnt. © Foto: Sven Klamann