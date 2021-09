Der Treidelweg zählt zu den am stärksten befahrenen Fahrradwegen der Region. Immer wieder treten Schäden auf, für deren Beseitigung die Stadt Eberswalde jährlich ein hohe Summe ausgibt. Im Bild: Loch im Treidelweg an der Ragöser Schleuse am 08.09.2021 © Foto: Thomas Burckhardt