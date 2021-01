Anja ist 41 Jahre alt, kommt aus Eberswalde „und seit meinem 11. Lebensjahr ein richtiges Pferdemädchen“, schreibt sie. Deshalb hat sie diese Leidenschaft auch zu ihrem Beruf gemacht.

Doch vor fünf Jahren war dann „die Luft raus. Jetzt bin ich glücklich als Postzustellerin tätig, denn ein Bürojob kam für mich nicht in Frage.“ Sie ist sehr sportlich unterwegs, z.B. beim Joggen, Fahrradfahren oder Skaten. „Zudem lebe ich seit 2013 vegetarisch, weil ich die Tierquälerei auf der Welt nicht unterstützen möchte.“

Wer sich bewerben möchte, schickt einfach eine Mail an sbb@moz.de. Alles Wichtige zur Aktion gibt es auf einer Themenseite.

Sind auch Sie eine „Schöne Brandenburgerin“?

Sie möchten sich bewerben und sind wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) sowie Ihre Telefonnummer an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der Online-Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24 Uhr. Die Gewinnerin der Monats-Wahl erhält einen 20-Euro-Douglas-Gutschein. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2022 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!

Liebe Bewerberinnen, da wir 2020 sehr viele Einsendungen erhielten, möchten wir für die wöchentliche Wahl 2021 auch Fotos aus dem vergangenen Jahr berücksichtigen. Sollte jemand nicht damit einverstanden sein, einfach eine Mail an: sbb@moz.de.