Erweiterungsbau an der Grundschule Finow: Erst Anfang Mai wurde der Anbau eingeweiht. Viele weitere Baumaßnahmen im Landkreis Barnim werden in den kommenden Jahren Millionenbeträge kosten. „Unsere Entscheidungen binden uns in enormer Höhe. Aber sie sind dennoch richtig“, betont Landrat Daniel Kurth. © Foto: Viola Petersson