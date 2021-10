Trauer, die überall spürbar ist. Auf dem Platz, in den Zuschauerreihen, beim OSV selbst. Der sportliche Teil tritt am Sonnabend (16. Oktober) in den Hintergrund. Das Heimspiel des Ostender SV Eberswalde gegen SV 1969 Melchow/Grüntal wird gewissermaßen zur Nebensache. Bevor Schiri Christian Korpa...