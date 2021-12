Ständchen für Senioren: In der Tagespflege im Waldhaus in Eberswalde geben Lilly und Jaspar den Besucher auf Gitarre und Geige ein kleines Konzert. Die Achtklässler von der Freien Schule Finow absolvieren ein Praktikum in der Altenpflege. © Foto: Johanna Beier