Puh, das hat wieder geklappt. Fünf Minuten vor der Abfahrt seines Zuges ist Jan Kaufhold am Fahrradparkhaus im Bahnhofsring in Eberswalde angekommen. Der 31-Jährige, der in der Barnimer Kreisstadt wohnt und als Produktmanager in Berlin arbeitet, hat Glück und findet sofort einen freien Stahlbüge...