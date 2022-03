Was ist kurzfristig machbar? Jakob Müller-Pester, zweiter stellvertretender Schulleiter der Karl-Sellheim-Schule in Eberswalde, Primarstufenleiterin Antje Seegebarth, Annett Wegener, Leiterin des Sachgebiets Verkehr im Tiefbauamt der Stadtverwaltung, der Stadtverordnete Dietmar Ortel und die Tiefbauamtsleiterin Heime Köhler (von links) beim Vor-Ort-Termin an der Wilfried-Matschke-/Ecke Drehnitzstraße in Eberswalde. © Foto: Sven Klamann