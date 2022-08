Rassismus: Jedes Jahr gedenken viele Menschen Amadeu Antonio. Der Angolaner war eines der ersten bekannten Todesopfer rechtsextremer Gewalt seit der Wiedervereinigung. Am 6. Dezember 1990 wurde er in Eberswalde von Rechtsextremen totgeschlagen. Die rassistische Ideologie hinter dieser Tat besteht bis heute in Teilen der Bevölkerung weiter. © Foto: Thomas Burckhardt