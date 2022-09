Die SPD im Landkreis Barnim setzt auf die Jugend. Bei ihrem Unterbezirksparteitag haben sich die Sozialdemokraten am vergangenen Wochenende erfolgreich neu aufgestellt. In der Mitgliedervollversammlung in Melchow wählten die Mitglieder den 22-jährigen Eberswalder Kurt Fischer mit rund 87 Prozent z...