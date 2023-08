Am Donnerstag wird es schwer, von Oderberg nach Eberswalde und umgekehrt zu kommen. Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg (LSB) hat keine guten Nachrichten. Diese treffen Oderberg an einer empfindlichen Stelle.

Die Berliner Straße in Oderberg ist Teil der L23. Auf Grund der engen Bebauung ist sie teilweise nur in einer Richtung befahrbar. Der Verkehr stadtein- und stadtauswärts nach Liepe und Eberswalde wird über eine Ampel geregelt. Doch jetzt ist ein Problem aufgetaucht.

Schaden an der Entwässerung

Eine Schachtabdeckung der Fahrbahnentwässerung ist defekt. Sie sei innerhalb kürzester Zeit abgesackt, heißt es in einer Pressemitteilung des LSB vom Mittwoch (23.8.). „Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, wird die Schachtabdeckung erneuert“, teilte Dorothée Lorenz aus der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim LSB mit.

Deshalb muss am Donnerstag (24.8.) die Landesstraße auf Höhe der Berliner Straße 43 beziehungsweise 51 voll gesperrt werden. Laut LSB wird es für den Autoverkehr eine Umleitung geben. Diese wird aus Fahrtrichtung Eberswalde über die B167 Falkenberg nach Bad Freienwalde führen. Auf der B158 geht es dann nach Oderberg weiter.

Bus fährt nur bis Liepe

Für Autofahrer führt das zu einem größeren Umweg und zu einer Fahrtzeitverlängerung. Auch Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, haben es schwer, nach Oderberg zu kommen. Jan Hofmann, Bereichsleiter Verkehr bei der Barnimer Busgesellschaft teilte auf MOZ-Anfrage mit, dass die Buslinie 916 morgen von Eberswalde aus nur bis Liepe, Wendeschleife fahren.

Eine Verbindung mit dem ÖPNV gibt es nach Angaben von Jan Hofmann von Oderberg aus nach Bad Freienwalde über die Buslinie 874. Hier besteht dann Anschluss an das Bahnnetz. Der LSB äußerte sich zur Situation in Oderberg selbst.

Zufahrt für Rettungsdienste weiter möglich

„Für Rettungsdienste und Einsatzkräfte ist die Durchfahrt weiterhin möglich“ so Dorothée Lorenz. Mit den direkt vor Ort betroffenen Anwohnern werde eine individuelle Lösung gefunden, heißt es vom LSB. Die Verkehrssituation in Oderberg ist im Moment angespannter als im Normalfall. Grund dafür ist die Erneuerung der Brücke über die Alte Oder, die zu Wartezeiten an der Baustellenampel führt.

Dieser Artikel wird bei Bedarf aktualisiert.