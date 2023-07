Im Barnim haben es Pendler gerade so richtig schwer. Von Zugausfällen sind unter anderem die Linien RE3 und RB24 betroffen. Nach aktuellen Informationen der Deutschen Bahn AG wird der Bahnverkehr zwischen Bernau und Berlin vom 31. Juli bis zum 4. August ausgesetzt. Von und nach Eberswalde werden im Schienenersatzverkehr Busse eingesetzt.

Jetzt kündigt die BUG Verkehrsbau SE aus Berlin auch noch an, dass wegen dringend erforderlicher Gleisarbeiten eine Vollsperrung der Landesstraße 200 am Bahnübergang in Melchow erforderlich ist.

Wichtige Pendlerstrecke für Autofahrer

Und zwar vom 31. Juli, 8 Uhr, bis zum 4. August, 20 Uhr. Eine Umleitung sei ausgeschildert.