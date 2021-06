Zum Shoppen in die City? Das geht doch online viel besser. Nein, sagen 44 Bürgermeister und ihre Mitarbeiter. Das Städteforum Brandenburg, ein freiwilliger Zusammenschluss und größte Vertretung dieser Art im Land, hat die Jahresmitgliederversammlung in Eberswalde am Montag zur Ideenschmiede erkl...