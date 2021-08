Christoph Neumann schwitzt. Er hat noch schnell Essen organisiert, Getränke herangeschleppt. Die Sozialarbeiter vom Club am Wald helfen, wo es nur geht. FinE ist wieder on tour, wie in den vergangenen Sommerwochen, quer durch Eberswalde. Dieses Mal richtet sich das Angebot aus Musik und Aktivität vor allem an die Jugendlichen der Stadt und im Brandenburgischen Viertel.

Eberswalder Jugendliche legen Platten auf

Die Konkurrenz ist groß, vom Famili...