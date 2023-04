„Das Budget wird eingehalten“, verspricht Britta Stöwe, die im Kulturamt der Stadt Eberswalde als Sachgebietsleiterin tätig ist. Alles in allem 80.000 Euro an Eigenmitteln stehen für 2023 zur Verfügung. Das Geld soll reichen, um gleich zwei Stadtfest-Formate zu finanzieren.

Zum Ersten wird für den 3. Juni zu „FinE kompakt" eingeladen, das erstmals seit drei Jahren wieder ohne Einschränkungen durch die Pandemie gefeiert und zusammen mit dem Tag der offenen Tür der Hochschule für nachhaltige Entwicklung begangen werden kann.

Zum Zweiten gibt es 2023 eine Neuauflage des aus der Corona-Zeit bekannten „FinE on the road“, das bis in den Oktober hinein mit Einzelveranstaltungen an den unterschiedlichsten Orten zu erleben ist.

Diesmal gibt es keine Straßensperrungen

„FinE kompakt", und auch das ist neu, konzentriert sich in diesem Jahr auf den Marktplatz und auf den Hang zwischen dem Marktplatz und der Maria-Magdalenen-Kirche . Bei früheren Ausgaben des Festes in Eberswalde waren zudem auch noch die Stadtpromenade am Finowkanal und weitere Standorte im Zentrum bespielt worden. „Fürs FinE müssen diesmal keine Straßen gesperrt werden", betonte Britta Stöwe, die den Ausschuss für Kultur, Soziales und Integration des Stadtparlamentes über den Stand der Vorbereitungen informiert hat.

Zu den Attraktionen von „FinE kompakt“ am 3. Juni gehört, dass Zugreisende am Hauptbahnhof in Eberswalde mit Spritzkuchen begrüßt werden. Dies geschieht durch Mitarbeitende des Kulturamtes und der Hochschule. Das Fettgebäck gilt als süße lokale Spezialität.

„FinE rockt“ für Eberswaldes Jugend