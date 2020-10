In Oderberg sollen die Weichen für einen Norma-Einkaufsmarkt gestellt werden. Auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch geht es um den Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Norma-Lebensmittelfiliale Oderberg“ in der Gemarkung Oderberg, Flur 8, Flurstück 316. Die Fläche befindet sich südöstlich der Freienwalder Straße. Wie in der Vorlage festgehalten, sind dabei Forderungen der Stadt Oderberg hinsichtlich der Lage des Gebäudes sowie zur Anzahl der Stellplätze und zum Ausgleich der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu beachten und umzusetzen.

Zu diesem und weiteren Themen tagt das Gremium ab 19 Uhr in der Sporthalle.