Am 21. Juni ab 16.30 Uhr ist es so weit. Dann wird der 400 Meter lange Abschnitt, der die vielbefahrene innerörtliche Bundesstraße 167 mit dem Treidelweg verbindet, feierlich übergeben. Seit September vorigen Jahres war unter Hochdruck daran gearbeitet worden. Eberswalde hatte alles in allem 630.000 Euro investiert.

Der Lückenschluss wird in der Barnimer Kreisstadt allgemein bejubelt. Anders sieht es mit der Entscheidung aus, den neuen Weg nach Erna Bürger zu benennen. Die am 26. Juli 1909 in Eberswalde Geborene hatte 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin Mannschaftsgold im Turnen geholt.

Schon als im November vorigen Jahres im städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt über die Namensgebung beraten worden war, hatte Götz Trieloff, der Vorsitzende der FDP/Bürgerfraktion im Stadtparlament, Skepsis walten lassen und dafür plädiert, die Entscheidung nicht übers Knie zu brechen. Zumal ja nicht gänzlich ausgeschlossen sei, dass Erna Bürger im Nationalsozialismus über Verbindungen zur Obrigkeit verfügt haben könnte. Wenige Tage vor der Enthüllung des Straßenschildes meldet sich jetzt der fraktionslose Stadtverordnete Carsten Zinn zu Wort. In seiner Mail an Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner kommt der Volksvertreter zu dem Schluss, dass mit dem qualifizierten und barrierefreien Geh- und Radweg inbsondere für die Eberswalder Bevölkerung und deren Gäste aus Nah und Fern neue Möglichkeiten der aktiven Erholung und Entspannung geschaffen worden seien. Er werde an der Einweihung des Weges dennoch nicht teilnehmen, schreibt Carsten Zinn.

„Eine deutsche Olympiasiegerin im Mannschaftsturnen der Olympischen Spiele 1936 in der Hauptstadt des verbrecherischen Naziregimes in Berlin mit Eberswalder Wurzeln im Nachhinein zu glorifizieren und damit geschichts-, kultur- und sportpolitisch immens aufzuwerten“, findet meine tiefste Ablehnung“, heißt es seiner E-Mail, die wie meist bei ihm nicht nur an die eigentliche Empfängerin gegangen ist, sondern breit gestreut wurde.

Die Antwort der Baudezernentin an Carsten Zinn ist denkbar kurz ausgefallen. „Danke für Ihre Nachricht“, schreibt Anne Fellner ihm nur. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt die Vertreterin der Eberswalder Rathausspitze, dass sie grundsätzliche Bedenken gegen die Intention verspüre, jeden deutschen Teilnehmer der Sommerspiele 1936 pauschal in die Nazi-Ecke zu stellen.

„Das wird vielen Sportlern nicht gerecht“, urteilt Anne Fellner. Dass Adolf Hitler im dritten Jahr nach seiner Machtergreifung das sportliche Großereignis dazu missbraucht habe, der Weltöffentlichkeit Demokratie und Normalität vorzugaukeln, stehe völlig außer Frage. Zudem seien die von Nazi-Deutschland verübten Greueltaten in keinster Weise zu relativieren. „Aber das berechtigt uns doch nicht dazu, auch Erna Bürger unter Generalverdacht zu stellen“, sagt die Baudezernentin.

Im Eberswalder Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt im November vorigen Jahres hatte Anne Fellner erklärt, dass es in der Vita der Turnerin aus Eberswalde keinen ungeklärten oder bedenklichen Aspekt gebe. Anderenfalls wäre Erna Bürger 2017 nie in die Liste verdienstvoller Frauen aufgenommen worden, nach denen Straßen benannt werden sollen.

Mit Eberswaldes bis heute erfolgreichster Turnerin beschäftigt sich die Barnimer Kreisstadt sogar noch viel länger. Erna Bürger gehörte zu den 50 Frauen, deren Lebensweg in der Sonderausstellung „Anmut sparet nicht noch Mühe“ nachgezeichnet worden waren. Die Schau hatte vom 3. Dezember 2010 bis zum 13. März 2011 zahlreiche Interessierte ins Museum der Barnimer Kreisstadt gelockt. Neben Erna Bürger war damals unter anderem der Schriftstellerin Helene von Monbart (1870 bis 1957) oder der Unternehmerin Caroline Ebart (1788 bis 1844) ein Denkmal gesetzt worden.

Die Freigabe des Erna-Bürger-Weges und die Enthüllung des Namensschildes erfolgen auf den Tag genau 63 Jahre nach ihrem Tod. Am 21. Juni 1958 war die ehemalige Leistungssportlerin in ihrem Wohnort Düsseldorf an einer Lungenembolie gestorben.

Dass seine Urgroßmutter in ihrer Geburtststadt Eberswalde geehrt werde, ist für Henning König „hocherfreulich“. Die Familie hoffe, bei der Zeremonie in Eberswalde dabei sein zu können. „Wenn wir das zeitlich nicht schaffen sollten, werden wir uns den Erna-Bürger-Weg irgendwann später auf jeden Fall anschauen“, kündigt der Urenkel der Olympiasiegerin an.

Erna Bürger im Schnelldurchlauf

Von Erna Bürger ist bekannt, dass sie am 26. Juli 1909 in Eberswalde geboren wurde und von 1916 bis 1924 die Bürgerschule II an der heutigen Breitscheidstraße sowie danach die Handelsschule besucht hat. Bis 1934 arbeitete sie in einem Eberswalder Fotogeschäft und wechselte dann als Technische Assistentin in das Zoologische Institut der Forstlichen Fachhochschule Eberswalde. 1936 galt Erna Bürger als zweitbeste Turnerin der Welt und wurde als einzige Starterin östlich der Elbe für die Olympischen Spiele nominiert. Am 12. August 1936 erkämpfte sie mit sieben weiteren Frauen Mannschaftsgold im Turnen. Die Medaille wurde ihr nach dem Zweiten Weltkrieg gestohlen.

Von 1942 bis 1943 war Erna Bürger als Laborassistentin in der Dachpappenfabrik Büsscher & Hoffmann tätig. Von 1947 bis 1952 arbeitete sie als Fürsorgerin im Gesundheitsamt Eberswalde.

Mit ihrem zweiten Mann Franz Fiedler, den sie am 10. April 1952 geheiratet hatte, siedelte sie im Dezember 1952 nach Düsseldorf über. Dort verstarb Erna Bürger am 21. Juni 1958 an einer Lungenembolie.