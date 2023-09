Maik Nickel aus der Nähe von Köln hat klare geographische Vorstellungen: „Eberswalde ist das nordöstliche Zentrum für Nachhaltigkeit.“ Wegen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE), ihm zufolge eine der angesehensten Fachhochschulen für Forstwirtschaft und Umwelt, ist er in die Kreisstadt des Barnim gekommen. Nach zehn Jahren Arbeit als Tischler – unter anderem in der Uni Köln – hat sich der 29-Jährige entschieden, selbst zu studieren. Er will „die Welt verändern in Richtung Naturschutz, Waldschutz, Klimawandel und angepasste Bewirtschaftung“ und belegt dafür jetzt einen Studienplatz in „International Forest Ecosystem Management“. Zusammen mit anderen Erstsemestern nahm er am Donnerstag (28.9.) am Empfang der Stadt Eberswalde für neue Studenten auf dem Marktplatz teil.

Ähnlich geht es Albert Friebolin aus Sachsen, der nach dem Abitur beim Jobben in Chile entdeckt hatte, dass er etwas für den Umweltschutz tun will. Wie Maik Nickel wohnt er in einem Studentenwohnblock im Brandenburgischen Viertel – und hat binnen einer Woche schon einiges von der Stadt auf Fahrradtouren entdeckt. Es gebe hier viele schöne Orte, beispielsweise den Schwärzesee. Die vielen heruntergefahrenen Fabriken in der Stadt stören ihn nicht, im Gegenteil. „Alte Industriestandorte gefallen mir.“

Schreck im Sommer - da war es noch leer in der Stadt

Lotta Schmidt aus Kassel musste allerdings im Sommer doch etwas schlucken, als sie mit ihren Eltern hier war, um ihnen ihre künftige Studienstadt zu zeigen. „Es war gar nichts los“, erzählt sie. Ganz kurz habe sie einen Schreck bekommen. Damals hätten sie nur eine Handvoll Menschen in der Stadt gesehen. Jetzt seien es auf einmal richtig viele. Man merke eben, dass das Studium anfange. Von der Stadt ist die angehende Studentin, die ursprünglich nach Berlin wollte und dann ihre Meinung änderte, bisher sehr angetan: „Überall Wald und Park und dass es so viel Wasser gibt, das ist richtig schön“, sagt die 22-Jährige. In den Weidendammpark hinter der Hochschule habe sie sich sogar sofort verliebt.

Marlene Kaiser aus Hessen ist schon das dritte Semester in Eberswalde und findet es hier sehr schön – die Gewässer, der Wald, dass praktischerweise alles um die Ecke sei. Zusammen mit ihrer Freundin Helena aus München holt sie die Erstsemesterparty sozusagen nach. Bei ihrem Begrüßungsempfang war es extrem kalt. „Das ist so eine Art Re-Do“, sagt Helena.

Erst ein FÖJ in Mecklenburg, dann Eberswalde

Auch der erste Winter im Brandenburgischen Viertel, wo sie zunächst wohnte, war hart und trostlos. Im Sommer sei es dann besser geworden, erzählt Helena. Sie ist aus München nach Eberswalde gezogen, um hier International Forest Ecosystem Management zu studieren, nach einem Freiwilligen Ökologischen Jahr zur Vogelberingung in Mecklenburg-Vorpommern.

In Eberswalde sei sie meistens an der Uni unterwegs, am Schwärzesee oder in der Boulderhalle. Zum Feiern müsse man allerdings nach Berlin, wenn es nicht gerade eine Studentenparty gebe. „Eberswalde hat jetzt nicht das krasseste Nachtleben“, sagt Helena. Ihr falle allerdings auch auf, dass es nicht viel Überlappung zwischen der studentischen Blase und den Einheimischen gebe.

Aus Göttingen an die Schwärze

Frida Riedelmann aus Göttingen gefällt die Stadt bisher ganz gut. Nach zwei Wochen hat sie schon einen Lieblingsplatz: die Schwärze. Sie habe schon vor langer Zeit von der Hochschule gehört und sich hier nun für den Masterstudiengang „Nachhaltige Regionalentwicklung“ eingeschrieben. „Ich denke, ich werde mich gut einleben“, sagt Riedelmann, die in einer Wohngemeinschaft mit fünf anderen Leuten lebt.

Blick auf die Bibliothek der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNEE) am Stadtcampus in Eberswalde. Viele Studenten kommen gezielt wegen der HNEE in die Stadt.

© Foto: Sven Klamann

Die 19-jährige Amelie probiert gerade einen Spritzkuchen. Sie interessiere sich für Umweltschutz, habe von der Hochschule gehört und fand es toll, erzählt die angehende Studentin der Forstwirtschaft. Vorerst will sie allerdings vier- bis fünfmal die Woche aus Berlin hierher pendeln und noch zu Hause wohnen bleiben. Bisher sei aber ihr Eindruck, dass die Stadt sehr schön sei, sagt sie.

Die indischen Studenten sind positiv überrascht

Der Ruf der Hochschule ist sogar bis nach Indien vorgedrungen. „Die Universität ist gut“, sagt Ritik Gill aus dem im Norden gelegenen Bundesstaat Haryana, der hier einen Masterstudiengang in „Forest Information Technology“ für die Anwendung von Informationstechnologien in der Forstwirtschaft belegt hat. Er wollte schon immer in Deutschland studieren. Von Indien aus hatte er auch schon die Stadt Eberswalde im Internet angesehen – und es hat ihm gefallen. „Die Bilder waren entzückend“, sagt er.

Das hat sich bisher bestätigt. „Die Leute in der Stadt haben sehr positiv reagiert und uns offen begrüßt“, sagt Ritik Gill. Vom Studium an der HNEE – darunter auch mindestens ein Semester in Warschau – verspricht er sich gute Berufsaussichten in seinem Heimatland. „Wir haben viele Agrarunternehmen, und ein Viertel der Fläche Indiens ist mit Wald bedeckt.“