Normalerweise würde so mancher Künstler oder Kunsthandwerker jetzt auf einem Weihnachtsmarkt stehen. Oder noch mit Hochdruck an Präsenten für den Advents-Kunstmarkt der „Mühle“ arbeiten. Allein - es ist alles coronabedingt abgesagt. Blieb nur der Tag der offenen Ateliers am Sonntag. Und sel...