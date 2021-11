Mal wieder richtig schön tanzen gehen? Das war in Eberswalde lange nicht möglich. Doch am 6. November war es so weit. Studenten der Hochschule luden gemeinsam mit dem Kulturamt Eberswalde zum ersten „Waldball“ in die REKI-Sporthalle im Brandenburgischen Viertel ein. Und 70 tanzbegeisterte Frau...