Vier Wochen ist es her, dass in Stecherschleuse in Niederfinow der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brannte. In der Silvesternacht hatten die Flammen zum Einsatz der Feuerwehr geführt, verletzt wurde niemand. Aufgrund des Zustands der Immobilie nach dem Feuer ist es fraglich, wann für die Bewohn...