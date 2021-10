Dass die Polizei an einem Abend am Wochenende ausrücken muss, ist nichts besonderes, sondern passiert allwöchentlich. Eine Situation in Eberswalde am vergangenen Samstag (9.10.) hinterlässt aber Rätsel.

Am späten Samstagabend wurden Polizisten in die Senftenberger Straße in Eberswalde gerufen. ...