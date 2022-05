So ein Erlebnis ist niemandem zu wünschen: Ein 37-Jähriger war am Morgen des 28. Mai mit seinem Auto auf der Landesstraße 238 zwischen Altenhof und Joachimsthal unterwegs, als plötzlich ein am Fahrbahnrand stehender Baum entwurzelt wurde und auf die Straße kippte. Der Fahrer hatte keine Gelegenheit mehr, dem fallenden Baum auszuweichen.