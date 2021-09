Die Lage hatte sich schon über Tage zugespitzt und war am 24. September eskaliert. Da hat Sylvia Bastian, die stellvertretende Leiterin der Bruno-H.-Bürgel-Schule in Eberswalde, die 17 Elternsprecher per E-Mail darüber informiert, dass in der Bildungsstätte der Unterricht um 11.45 Uhr beendet ...