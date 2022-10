Schon seit Herbst 2016 ist die aktuelle Verkehrsführung auf der Heegermühler Straße in Eberswalde in Kraft. Damals waren zwischen den Abzeigungen zum Kupferhammerweg und zur Boldstraße in beiden Richtungen weiße Streifen auf die Fahrbahn aufgebracht worden. Im Auftrag des Landesbetriebes Straß...