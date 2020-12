Eine 40 Quadratmeter große Baufläche auf der B 167 in Finowfurt, kurz vor dem Ortsausgang nach Eberswalde, in Höhe des Fachmarktzentrums mit Aldi, Real und Co. hat am Dienstag für längere Wartezeiten für Autofahrer gesorgt – und das lange vor dem Feierabendverkehr. Das Fahrbahnstück, das dort unter halbseitiger Sperrung der Straße repariert wird, sei schon länger schadhaft gewesen, heißt es seitens des Landesbetriebs Straßenwesen.

Mittwochabend wieder frei

Eine Ampel regelt den Verkehr. Bereits am Montag wurde die Baustelle eingerichtet. Am Mittwoch sollen die Reparaturarbeiten abgeschlossen, die Straße am Abend wieder komplett freigegeben werden.