Für Klaus Dahms aus Finowfurt steht fest, dass die im Bau befindliche Stichstraße von der Bundesstraße 167 zum Fachmarktzentrum in seinem Heimatort „Blödsinn“ ist. „Da fehlt dann nur noch eine zusätzliche Ampel“, kritisiert er in einer Mail an die MOZ.Die Stichstraße werde gebaut, um...