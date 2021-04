Das Wetter spielte am Ende nicht mit, sonst hätte es eine Punktlandung gegeben. Eigentlich sollte die Schönholzer Straße nach umfassender Sanierung am Freitag, 30.April, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch der Termin hat sich verschoben. „Wir wollen am Dienstagabend freigeben.“,...