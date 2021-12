„Warum werden die Straßenlampen in Eberswalde so früh ausgeschaltet? Heute Morgen gegen 7.20 Uhr war es noch recht dunkel. Das sorgt ja für eine Gefährdung von Schülern, die dann gerade unterwegs sind“, schrieb ein MOZ-Leser, der anonym bleiben möchte, an die Lokalredaktion. In der Tat: ...