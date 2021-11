Freitagmittag ist der Asphalt in der Oderberger Straße noch warm. Seit acht Uhr ist die Berliner Firma Günnel Bau damit beschäftigt, die neue Asphaltschicht aufzutragen. Eigentlich sollte das schon am Donnerstag passieren. Doch der Zeitplan war etwas durcheinander geraten, nachdem am Dienstag ein...