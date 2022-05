Viele Städte und Gemeinden stoßen an ihre Grenzen, wenn es um den öffentlichen Straßenverkehr geht. Der meist geringe Platz in den Kommunen ist für weiter anwachsenden Individualverkehr kaum mehr geeignet. In Eberswalde sei dies nicht anders, befindet der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Cl...