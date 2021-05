Der Beginn der Teilsanierung der Brücke Kupferhammer hat am Montag für erheblichen Stau auf den Umleitungsstrecken gesorgt. Bereits am Morgen staute sich der Verkehr auf der Coppistraße vor allem stadteinwärts. Am Nachmittag dann das gleiche Bild stadtauswärts. Noch bis Freitag müssen Autofahr...