Mike Müller versteht die Welt nicht mehr. „Dieses Ergebnis ist eine Farce“, so der Anwohner aus der Poratzstraße. Auf seine Kritik hin wurde im Zuge einer Verkehrsschau in Nordend die Situation in der Straße mit untersucht. Der Anwohner und viele Nachbarn sind aufgebracht. Es gibt zwei Dinge,...