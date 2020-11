Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Eberswalder-/Lichterfelder Straße in Finow sind zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt wollte ein 82 Jahre alter Mann am Montagmorgen mit seinem Skoda über die Spechthausener Straße in Richtung Lichterfelde fahren. An der Kreuzung Eberswalder-/Lichterfelder Straße kam aus Richtung Kranbau eine 20-Jährige mit ihrem Audi herangefahren – die beiden Autos stießen zusammen.

Beide Autos nicht mehr fahrbereit

Beide Beteiligte erlitten dadurch schwere Verletzungen. Sie mussten von Rettungskräften in das Eberswalder Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden wird mit rund 7.500 Euro angegeben. Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun zur genauen Unfallursache.