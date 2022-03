„Mein Vater wird seit einigen Tagen/Wochen vermisst. Niemand hat Kontakt zu ihm oder weiß wo er sich aufhält. Wir machen uns große Sorgen um ihn. Es geht ihm nicht sehr gut.“ Mit diesen Worten wendet sich Myra Wieland an die Facebook-Community in der Gruppe „Eberswalde“.

Oft in der Stadt zu sehen

Alberto Jerez ist in Eberswalde stadtbekannt. Nur wenn es regnet, bleibt er in seiner kleinen Wohnung, die zwischen Westend und Finow an der vielbefahrenen Bundesstraße 167 in Eberswalde liegt. Das erzählte er unlängst in einem Interview mit der MOZ

Ansonsten zieht es den 59-Jährigen bei jedem Wetter an die frische Luft. Wer ihn stundenlang vor dem Netto-Markt am Familiengarten sitzen sieht und nicht genauer hinschaut, könnte ihn für einen aus der Bahn geworfenen Obdachlosen halten.

Malwerkzeug immer dabei

Doch in der Plastiktüte, die der Maler bei sich trägt, versteckt er nicht etwa eine Flasche Hochprozentiges, sondern vielmehr einen Skizzenblock und Stifte. „Zuhause fällt mir schnell die Decke auf den Kopf“, sagt der Mann, der in Bogotá, der Hauptstadt von Kolumbien, aufgewachsen ist und mit kurzen Unterbrechungen seit 29 Jahren in Deutschland lebt. Seit das Schöpfwerk, ein alternativer Kulturtreff in Westend, geschlossen wurde, hat der Maler außerhalb seiner kleinen Wohnung kein Atelier mehr.